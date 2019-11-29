Динамо в меньшинстве на последних секундах уступило Мальме в Швеции

Киевляне забили три гола, но этого оказалось мало.

28 ноября киевское "Динамо" в Швеции встречалось с "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Шведы праздновали победу - 4:3.

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Хозяева сумели забить быстрый гол уже на второй минуте: после углового последовала скидка на дальнюю штангу и всеми забытый Бенгтссон отправил мяч в сетку ворот.

На 18-й минуте Миколенко сравнял счет классным ударом низом под голкипером после передачи от Буяльского. До перерыва динамовцы доминировали и сумели выйти вперед: Буяльский отдал роскошный пас в центр штрафной на забегание Цыганкову, а тот расстрелял ворота шведов в касание.

На старте второго тайма динамовцы вновь пропустили. Розенберг замкнул передачу партнера низом со штрафного - 2:2. "Мальме" продолжил идти в атаку и вышел вперед: Ракип ушел от Кендзеры, ворвался в штрафную и нанес пушечный удар под перекладину - Бущан не спас.

Через несколько минут ситуация усугубилась для киевлян, когда за разговоры с арбитром капитан команды Сидорчук получил вторую желтую и оставил "Динамо" в меньшинстве. Тем не менее, киевляне продолжили бороться и заработали штрафной на 77-й минуте - Цыганков подал, а Вербич коленом отправил мяч в ворота хозяев.

Когда казалось, что "Динамо" удержит ничью, случился победный гол для хозяев. На последних секундах в добавленное время Розенберг, который проводил последний домашний матч в карьере, воспользовался подачей с фланга и отправил мяч в нижний угол ворот "Динамо".

"Мальме" - "Динамо" - 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+6? Ракип, 57 - Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77

"Мальме": Далин, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6), Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс, Розенберг, Бергет

"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71), Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81)

Предупреждения: Шепелев, Шабанов, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Беседин, Михайличенко - Ракип, Баширу

Удаление: Cидорчук, 65

"Динамо" после пяти туров занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков. "Мальме" идет вторым, имея восемь пунктов. В заключительном туре команда Алексея Михайличенко дома сразится с "Лугано" 12 декабря. Только победа над швейцарцами позволит киевлянам выйти в плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" уступила "Вольфсбургу" и потеряла шансы на выход в плей-офф.