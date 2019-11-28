"Без удачи не обойтись": экс-тренер Динамо дал прогноз на матч против Мальме

Анатолий Демьяненко считает, что киевляне смогут одержать выездную победу.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от предстоящей встречи киевлян в Лиге Европы с "Мальме", которая пройдет 28 ноября в Швеции.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Мальме - Динамо.

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"Жду в этом матче хорошей игры и удачи для "Динамо". Фортуна в последнее время не баловала киевлян, а без нее в футболе не обойтись. Мне нравится, что сейчас команда Алексея Михайличенко играет агрессивно, быстро и разнообразно. Есть у "бело-синих" и результат", - сказал Демьяненко, передает zbirna.com.

"Не хочу никого выделять у киевлян, особенно перед таким ответственным матчем. Все прекрасно понимают цену этого поединка. Если выиграем, то обеспечим себе путевку в плей-офф турнира, а если… В общем, об ином варианте кроме победы и говорить не хочется", - добавил экс-тренер.

Демьяненко подчеркнул, что ждет от "Динамо" только победы:

"Домашняя виктория над "Мальме" тяжело далась бело-синим. На выезде, думаю, многое должна решить удачная игра при розыгрыше стандартов. Я уверен, что тренерский штаб киевлян разберется с этим. Жду от "Динамо" в Швеции только победы".

Специалист также попытался угадать точный счет, поставив на 2:0 в пользу "Динамо".

Матч "Мальме" - "Динамо" начнется в 22.00.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что киевляне приехали в гости к "Мальме", чтобы побеждать.