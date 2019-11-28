Мальме - Динамо 4:3: онлайн матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины продолжает борьбу за выход из группы.

28 ноября киевское "Динамо" в Швеции встречалось с "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Мальме - Динамо.

Лига Европы, групповой этап, 5-й тур

Мальме - Динамо - 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+6? Ракип, 57 - Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77

"Мальме": Далин, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6), Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс, Розенберг, Бергет

"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71), Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81)

Предупреждения: Шепелев, Шабанов, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Беседин, Михайличенко - Ракип, Баширу

Удаление: Cидорчук, 65

Обзор матча

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток. "Динамо" уступило - 3:4.

SEGER!



En bra bit in på den sex minuter långa tilläggstiden kliver han fram. I sin sista match någonsin på Stadion.



Markus Rosenberg!

Malmö FF!



💙#MFFFCD | 4–3 | #UELpic.twitter.com/U6O9hCR7Ob — Malmö FF (@Malmo_FF) 28 ноября 2019 г.

90+7 - Подача от Гармаша - отбиваются шведы.

90+6 - Гол. Розенберг замыкает подачу с фланга и оформляет дубль. "Мальме" выходит вперед - 4:3.

90+5 - Даже Михайличенко получил желтую за эмоции.

90+4 - Бущан выбил мяч в аут после очередного углового от шведов.

90+2 - Желтая Беседину.

90+1 - Караваев прорвался по флангу и отдал в центр, но пробить нормально не удалось.

Шесть минут добавил арбитр.

89 - Гармаш поменял Буяльского.

88 - Молинс неточно пробивал после паса с фланга в центр штрафной.

87 - Шабанов опередил Розенберга после подачи с фланга.

84 - Бущан вынес мяч в аут после подачи углового от шведов.

81 - Караваев меняет Вербича.

80 - Миколенко ворвался в штрафную и простреливал - защитник перевел мяч на угловой.

79 - Молинс меняет Ларссона.

77 - Гооооооооол! Вербич сравнивает счет! Цыганков подал со штрафного, а Беньямин коленом отправляет мяч в сетку!

76 - Баширу получает желтую.

71 - Шапаренко меняет Шепелева, у которого травма.

Эмоции шведов.

70 - Желтая Вербичу и словенец пропустит матч последнего тура.

67 - Буяльский пробил со штрафного - Далин спас "Мальме".

66 - Ракипу желтая и штрафной для "Динамо".

65 - Сидорчук удален. На ровном месте капитан "Динамо" получил вторую желтую за попытки добиться желтой для Розенберга.

64 - Розенберг сфолил и сорвал атаку киевлян.

61 - Цыганков убежал в контратаку, но отдал слишком сильный пас на Буяльского.

57 - "Динамо" уступает. Ракип ушел от Кендзеры, ворвался в штрафную и нанес пушечный удар под перекладину - Бущан не спас.

53 - Как же везет сейчас динамовцам! Рикс отдавал пас в центр штрафной и Розенберг с метра расстреливал ворота, но чудом в них не попал.

52 - Бущан на ровном месте выронил мяч и повезло "Динамо", что Бергет был в офсайде.

51 - Дальний удар от Миколенко - мяч прошел чуть выше ворот.

48 - Гол. Розенберг замкнул пас низом со штрафного - мяч после рикошета от защитника оказался в воротах "Динамо".

47 - Опасный штрафной заработали шведы на правом фланге атаки.

46 - Ракип заменил Инносента.

Второй тайм стартовал.

Перерыв. "Динамо" ведет - 2:1.

45 - Беседин пробил низом - мяч прошел рядом со штангой.

44 - Не останавливаются динамовцы и продолжают идти вперед.

39 - Шикарно! 2:1 в пользу "Динамо". Буяльский отдал роскошный пас в центр штрафной на забегание Цыганкову, а тот расстрелял ворота шведов без шансов для вратаря!

38 - Роскошный навес от Буяльского принял в штрафной шведов Вербич и мог забивать, но не переиграл вратаря.

36 - Cидорчук получил желтую за попытку помешать "Мальме" исполнить штрафной.

35 - Обрезались шведы и Цыганков пытался вывести на ударную позицию Беседина, но форварду не хватило скорости, чтобы выиграть борьбу у защитника.

33 - Буяльский не успел на заброс от Кендзеры.

28 - Рикс пытался убежать от защитников киевлян, но попал в офсайд.

27 - Успокоилась игра. Киевляне контролируют мяч, но без острых моментов.

24 - Шабанов сфолил и получил предупреждение в виде желтой.

23 - Продолжают идти вперед динамовцы. Видно, что киевляне набрали хорошую форму.

19 - Шепелев наказан желтой за явный фол.

18 - Гооооооол! Миколенко классно пробивает низом под голкипером после передачи от Буяльского в центр штрафной. Забыли шведы про нашего защитника!

15 - Вербич! Вингер киевлян замыкал передачу с правого фланга, но голкипер чудом спасает "Мальме"!

13 - Цыганков выскакивал один на один, но арбитр зафиксировал офсайд.

12 - Траустасон завершил атаку "Мальме" ударом с линии штрафной - Бущан уверенно забрал мяч.

10 - Беседин нанес дальний удар после паса от партнера - мяч прошел рядом с "девяткой" ворот.

6 - Отбились шведы после углового. Киевляне продолжают владеть мячом.

5 - Вербич классно ушел от защитников и мощно пробил из пределов штрафной - мяч попал в защитника и ушел на угловой.

4 - Какой шанс у Буяльского! Миколенко классно забросил в штрафную на хавбека и тот оказался один на один с вратарем, но нанес удар слишком слабо.

2 - Гол. Заработали шведы угловой, пошла скидка на дальнюю штангу и всеми забытый Бенгтссон отправил мяч в сетку ворот.

Стартовый свисток прозвучал.

Шикарный перфоманс устроили болельщики в честь прощания с Маркусом Розенбергом. Капитан шведов проводит последнюю игру на родном стадионе в карьере.

Команды готовятся к выходу на поле.

Стадион в ожидании поединка.

Расстановка киевлян.

Мощное ретро. 1978-й год. "Динамо" - "Мальме". Капитан киевлян - Олег Блохин.

Ожидается, что на игре будут присутствовать порядка 500 болельщиков "Динамо". Это не только гости из Украины, но и представители диаспоры в Швеции.

"Динамо" проведет матч в белой форме, а "Мальме" - в темно-синем комплекте.

Результаты команд в последних матчах

Для 37-летнего капитана "Мальме" Маркуса Розенберга матч против "Динамо" станет последним на родном стадионе. После игры пройдет церемония прощания капитана с болельщиками.

Алексей Михайличенко перед игрой заявил, что "Динамо" приехало в Швецию, чтобы "играть и побеждать".

Фото с предматчевой тренировки "Динамо".

Тренування «біло-синіх» у Швеції pic.twitter.com/ahFyh5fekc — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 27 ноября 2019 г.

Матч пройдет на стадионе "Сведбанк".

После четырех туров "Динамо" набрало 6 очков и занимает в турнирной таблице группы В второе место. У "Мальме" - 5 очков и третья позиция.

Победа в Швеции позволит киевлянам досрочно выйти в плей-офф.

Мальме - Динамо: анонс матча Лиги Европы

Встреча "Динамо" и "Мальме" в первом круге завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

Мальме - Динамо: прогноз букмекеров

Главным арбитром этого матча будет чешский рефери Павел Краловец.