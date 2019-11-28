Мальме - Динамо 4:3: онлайн матча Лиги Европы
28 ноября киевское "Динамо" в Швеции встречалось с "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Мальме - Динамо.
Лига Европы, групповой этап, 5-й тур
Мальме - Динамо - 4:3
Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+6? Ракип, 57 - Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77
"Мальме": Далин, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+6), Баширу, Инносент (Ракип, 46), Траустасон, Рикс, Розенберг, Бергет
"Динамо": Бущан, Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71), Цыганков, Беседин, Вербич (Караваев, 81)
Предупреждения: Шепелев, Шабанов, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Беседин, Михайличенко - Ракип, Баширу
Удаление: Cидорчук, 65
Обзор матча
Онлайн-трансляция матча
Финальный свисток. "Динамо" уступило - 3:4.
SEGER!— Malmö FF (@Malmo_FF) 28 ноября 2019 г.
En bra bit in på den sex minuter långa tilläggstiden kliver han fram. I sin sista match någonsin på Stadion.
Markus Rosenberg!
Malmö FF!
💙#MFFFCD | 4–3 | #UELpic.twitter.com/U6O9hCR7Ob
90+7 - Подача от Гармаша - отбиваются шведы.
90+6 - Гол. Розенберг замыкает подачу с фланга и оформляет дубль. "Мальме" выходит вперед - 4:3.
90+5 - Даже Михайличенко получил желтую за эмоции.
90+4 - Бущан выбил мяч в аут после очередного углового от шведов.
90+2 - Желтая Беседину.
90+1 - Караваев прорвался по флангу и отдал в центр, но пробить нормально не удалось.
Шесть минут добавил арбитр.
89 - Гармаш поменял Буяльского.
88 - Молинс неточно пробивал после паса с фланга в центр штрафной.
87 - Шабанов опередил Розенберга после подачи с фланга.
84 - Бущан вынес мяч в аут после подачи углового от шведов.
81 - Караваев меняет Вербича.
80 - Миколенко ворвался в штрафную и простреливал - защитник перевел мяч на угловой.
79 - Молинс меняет Ларссона.
77 - Гооооооооол! Вербич сравнивает счет! Цыганков подал со штрафного, а Беньямин коленом отправляет мяч в сетку!
76 - Баширу получает желтую.
71 - Шапаренко меняет Шепелева, у которого травма.
Эмоции шведов.
Kvällens publiksiffra: 19 224. Tack för att ni är med oss ikväll! 🙌#MFFFCD | #UELpic.twitter.com/8CkBYwT0NQ— Malmö FF (@Malmo_FF) 28 ноября 2019 г.
70 - Желтая Вербичу и словенец пропустит матч последнего тура.
67 - Буяльский пробил со штрафного - Далин спас "Мальме".
66 - Ракипу желтая и штрафной для "Динамо".
65 - Сидорчук удален. На ровном месте капитан "Динамо" получил вторую желтую за попытки добиться желтой для Розенберга.
64 - Розенберг сфолил и сорвал атаку киевлян.
61 - Цыганков убежал в контратаку, но отдал слишком сильный пас на Буяльского.
57 - "Динамо" уступает. Ракип ушел от Кендзеры, ворвался в штрафную и нанес пушечный удар под перекладину - Бущан не спас.
53 - Как же везет сейчас динамовцам! Рикс отдавал пас в центр штрафной и Розенберг с метра расстреливал ворота, но чудом в них не попал.
52 - Бущан на ровном месте выронил мяч и повезло "Динамо", что Бергет был в офсайде.
51 - Дальний удар от Миколенко - мяч прошел чуть выше ворот.
48 - Гол. Розенберг замкнул пас низом со штрафного - мяч после рикошета от защитника оказался в воротах "Динамо".
47 - Опасный штрафной заработали шведы на правом фланге атаки.
46 - Ракип заменил Инносента.
Второй тайм стартовал.
Перерыв. "Динамо" ведет - 2:1.
45 - Беседин пробил низом - мяч прошел рядом со штангой.
44 - Не останавливаются динамовцы и продолжают идти вперед.
39 - Шикарно! 2:1 в пользу "Динамо". Буяльский отдал роскошный пас в центр штрафной на забегание Цыганкову, а тот расстрелял ворота шведов без шансов для вратаря!
38 - Роскошный навес от Буяльского принял в штрафной шведов Вербич и мог забивать, но не переиграл вратаря.
36 - Cидорчук получил желтую за попытку помешать "Мальме" исполнить штрафной.
35 - Обрезались шведы и Цыганков пытался вывести на ударную позицию Беседина, но форварду не хватило скорости, чтобы выиграть борьбу у защитника.
33 - Буяльский не успел на заброс от Кендзеры.
28 - Рикс пытался убежать от защитников киевлян, но попал в офсайд.
27 - Успокоилась игра. Киевляне контролируют мяч, но без острых моментов.
24 - Шабанов сфолил и получил предупреждение в виде желтой.
23 - Продолжают идти вперед динамовцы. Видно, что киевляне набрали хорошую форму.
19 - Шепелев наказан желтой за явный фол.
18 - Гооооооол! Миколенко классно пробивает низом под голкипером после передачи от Буяльского в центр штрафной. Забыли шведы про нашего защитника!
15 - Вербич! Вингер киевлян замыкал передачу с правого фланга, но голкипер чудом спасает "Мальме"!
13 - Цыганков выскакивал один на один, но арбитр зафиксировал офсайд.
12 - Траустасон завершил атаку "Мальме" ударом с линии штрафной - Бущан уверенно забрал мяч.
10 - Беседин нанес дальний удар после паса от партнера - мяч прошел рядом с "девяткой" ворот.
6 - Отбились шведы после углового. Киевляне продолжают владеть мячом.
5 - Вербич классно ушел от защитников и мощно пробил из пределов штрафной - мяч попал в защитника и ушел на угловой.
4 - Какой шанс у Буяльского! Миколенко классно забросил в штрафную на хавбека и тот оказался один на один с вратарем, но нанес удар слишком слабо.
2 - Гол. Заработали шведы угловой, пошла скидка на дальнюю штангу и всеми забытый Бенгтссон отправил мяч в сетку ворот.
Стартовый свисток прозвучал.
Шикарный перфоманс устроили болельщики в честь прощания с Маркусом Розенбергом. Капитан шведов проводит последнюю игру на родном стадионе в карьере.
Команды готовятся к выходу на поле.
Стадион в ожидании поединка.
Расстановка киевлян.
👊 Наш стартовий склад на матч проти «Мальме»!#FCDKLive#МальмеДинамоpic.twitter.com/ulla7vhEm8— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 28 ноября 2019 г.
Мощное ретро. 1978-й год. "Динамо" - "Мальме". Капитан киевлян - Олег Блохин.
Ожидается, что на игре будут присутствовать порядка 500 болельщиков "Динамо". Это не только гости из Украины, но и представители диаспоры в Швеции.
"Динамо" проведет матч в белой форме, а "Мальме" - в темно-синем комплекте.
Результаты команд в последних матчах
Для 37-летнего капитана "Мальме" Маркуса Розенберга матч против "Динамо" станет последним на родном стадионе. После игры пройдет церемония прощания капитана с болельщиками.
Алексей Михайличенко перед игрой заявил, что "Динамо" приехало в Швецию, чтобы "играть и побеждать".
Фото с предматчевой тренировки "Динамо".
Тренування «біло-синіх» у Швеції pic.twitter.com/ahFyh5fekc— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 27 ноября 2019 г.
Матч пройдет на стадионе "Сведбанк".
После четырех туров "Динамо" набрало 6 очков и занимает в турнирной таблице группы В второе место. У "Мальме" - 5 очков и третья позиция.
Победа в Швеции позволит киевлянам досрочно выйти в плей-офф.
Мальме - Динамо: анонс матча Лиги Европы
Встреча "Динамо" и "Мальме" в первом круге завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0.
Мальме - Динамо: прогноз букмекеров
Главным арбитром этого матча будет чешский рефери Павел Краловец.