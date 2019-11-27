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Лига чемпионов: расписание матчей 27 ноября, где смотреть

10:05, 27 ноября 2019
Футбол
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Вирджил ван Дейк / REUTERS

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире покажут три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа G. "Зенит" - "Лион". Трансляция - "Футбол 2".

19.55. Группа Н. "Валенсия" - "Челси". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа Е. "Ливерпуль" - "Наполи"

22.00. Группа Е. "Генк" - "Зальцбург"

22.00. Группа F. "Барселона" - "Боруссия" Д. Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа F. "Славия" - "Интер"

22.00. Группа G. "РБ Лейпциг" - "Бенфика"

22.00. Группа Н. "Лилль" - "Аякс"

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей Лиги чемпионов 26 ноября.

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Теги: #Барселона#Лига чемпионов#Ливерпуль#Боруссия Дортмунд#Наполи