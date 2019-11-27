Лига чемпионов: расписание матчей 27 ноября, где смотреть

"Барселона" будет принимать "Боруссию", а "Ливерпуль" встретится с "Наполи".

27 ноября в Европе будут сыграны восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире покажут три матча. Расписание матчей 19.55. Группа G. "Зенит" - "Лион". Трансляция - "Футбол 2". 19.55. Группа Н. "Валенсия" - "Челси". Трансляция - "Футбол 1" 22.00. Группа Е. "Ливерпуль" - "Наполи" 22.00. Группа Е. "Генк" - "Зальцбург" 22.00. Группа F. "Барселона" - "Боруссия" Д. Трансляция - "Футбол 1" 22.00. Группа F. "Славия" - "Интер" 22.00. Группа G. "РБ Лейпциг" - "Бенфика" 22.00. Группа Н. "Лилль" - "Аякс" УНИАН ранее сообщал о результатах матчей Лиги чемпионов 26 ноября.

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