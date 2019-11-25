Не сдерживали слез: как украинцы Милевский, Нойок и Хобленко праздновали титул чемпионов Беларуси (видео)
10:36, 25 ноября 2019Футбол
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Украинские футболисты привели "Динамо-Брест" к чемпионству.
Милевский стал чемпионом в Беларуси / фото: tyt.by
"Динамо-Брест" впервые в истории стало чемпионом Беларуси, гарантировав себе титул за тур до финиша чемпионата.
В 29-м туре команда, за которую выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко, одолела "Витебск" (1:0) и стала недосягаемой для БАТЭ. Стоит отметить, что единственный мяч на свой счет записал Хобленко.
Украинские футболисты стали главными героями этого события, передает "Профутбол". Милевский и Нойок не сдерживали слез и тонули в объятиях фанатов.
"Динамо-Брест" удалось прервать гегемонию БАТЭ, которая продолжалась 13 лет.
УНИАН ранее сообщал о том, что предварительный контракт с "Динамо-Брест" подписал Евгений Хачериди.
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