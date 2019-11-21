Матч без зрителей и крупный штраф: Динамо получило наказание из-за расизма фанатов

КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод с проявлением расизма в матче "Шахтер" - "Динамо".

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал "Динамо" за проявление расизма со стороны киевских фанатов в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Решением КДК "Динамо" наказано одним домашним матчем без зрителей (а также еще одним условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020). Кроме того, киевский клуб оштрафован на 500 тысяч гривен.

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У "Динамо" есть право подать апелляцию, поэтому, вероятно, ближайший домашний матч киевлян (24 ноября) против "Мариуполя" пройдет с болельщиками. В следующий раз "Динамо" будет играть дома в УПЛ 8 декабря против "Зари".

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо", который прошел в Харькове, арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

Болельщики "Динамо" в ответ на обвинения в расизме заявили, что "это была акция в поддержку сов".

Как сообщал УНИАН, за свой неприличный жест Тайсон был дисквалифицирован на один матч.