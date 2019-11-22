Хет-трик Мораеса помог Шахтеру разгромить аутсайдера УПЛ

"Горняки" обыграли "Львов" в 15-м туре чемпионата Украины.

В стартовом матче 15-го тура украинской Премьер-лиги лидер турнира "Шахтер" принимал аутсайдера "Львов". Встреча завершилась победой донецкого клуба.

"Горняки" вышли вперед на 11-й минуте матча - Жуниор Мораес с линии вратарской замкнул передачу Сергея Болбата.

Гости отыгрались в середине первого тайма. Никита Татарков обыграл соперника после длинной передачи и вторым касанием отправил мяч в ворота.

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На 53-й минуте Мораес вернул преимущество хозяевам поля, отличившись после прострела Исмаили. А на 77-й минуте форвард "Шахтера" оформил хет-трик, реализовав пенальти.

На счету бразильца с украинским паспортом теперь 14 голов в 14 матчах в УПЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.

На трех голах "Шахтер" не остановился - Алан Патрик в концовке дальним ударом довел счет до разгромного.

Отметим, что "горняки" проводили матч без двух своих лидеров - дисквалифицированного Тайсона и травмированного Марлоса.

После этой победы "Шахтер" набрал 43 очка и продолжает уверенно лидировать в УПЛ. У "Львова" - 11 очков и одиннадцатая позиция.

"Шахтер" - "Львов" - 4:1

Голы: Мораес, 11, 53, 77 (пен.), Алан Патрик, 84 - Татарков, 25

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 46), Маркос (Майкон, 81), Тете, Алан Патрик, Коноплянка (Коваленко, 71), Мораес

"Львов": Бандура, Гончар, Братков, Борзенко, Татарков, Приймак, Пернамбуко (Алваро, 71), Сабино, Мартан, Педро (Богунов, 79), Шина (Филипе, 86)

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