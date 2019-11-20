Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины на Евро-2020

DZIDZIO уже исполнял гимн Украины в отборе на чемпионат Европы.

Гимн Украины перед матчами украинской сборной во время Евро-2020 будет исполнять DZIDZIO (Михаил Хома).

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020", - написал Бурбас.

Дзідзьо - із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020. Це вам не якесь там Євробачення, тут аудиторія значно більша. — Igor Burbas (@iburbas) 20 ноября 2019 г.

Напомним, Хома исполнял гимн Украины перед матчем между украинской и литовской сборными, который прошел в Харькове.

Фантастичне виконання гімну України🇺🇦 від Дзідзьо на матчі Україна - Литва 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SR8KOukj1i — UA-Футбол (@ua_football) 11 октября 2019 г.

Свои матчи на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины будет проводить в Бухаресте и Амстердаме. Поединки пройдут 14, 18 и 22 июня.

Как сообщал УНИАН, уже известен первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.