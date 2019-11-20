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Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины на Евро-2020

18:21, 20 ноября 2019
Футбол
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DZIDZIO исполнял гимн Украины в Харькове / фото: УАФ

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020", - написал Бурбас.

Напомним, Хома исполнял гимн Украины перед матчем между украинской и литовской сборными, который прошел в Харькове.

Свои матчи на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины будет проводить в Бухаресте и Амстердаме. Поединки пройдут 14, 18 и 22 июня.

Как сообщал УНИАН, уже известен первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.

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Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Евро-2020