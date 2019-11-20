Жеребьевка Евро-2020: все расклады для сборной Украины

Первого соперника по групповому этапу украинская сборная получила еще до жеребьевки.

30 ноября в Бухаресте состоится жеребьевка Евро-2020, по итогам которой будут известны соперники сборной Украины на групповом этапе.

На данный момент уже известно, что сборная Украины, которая попала в первую корзину, из второй корзины точно сыграет со сборной Нидерландов.

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Это связано с тем, что группы для стран-хозяек были предопределены заранее. В первой корзине сразу четыре страны-хозяйки - Италия (группа А), Англия (группа D), Испания (группа Е) и Германия (группа F). Кроме того, Украина не может оказаться в группе В с Россией (из первой корзины к россиянам отправилась Бельгия). Таким образом, группа С, в которой должны играть хозяева чемпионата Нидерланды - единственный доступный для Украины вариант.

Из третьей корзины сборная Украины может получить в соперники одну из пяти команд. Это сборные Португалии, Турции, Австрии, Швеции и Чехии. Еще одна команда из третьей корзины - сборная Дании - уже точно не достанется Украине. Дания будет в группе В, так как является одной из принимающих турнир сборных.

Что касается четвертой корзины, то Украина точно не сыграет против Уэльса или Финляндии, которые будут распределены по группам А и В.

Соперником нашей сборной будет одна из четырех команд, которые преодолеют мартовский плей-офф отбора (кроме Шотландии, Ирландии и Венгрии, которые в случае выхода на Евро-2020 отправятся в домашние для себя группы D, E и F соответственно). Если через плей-офф квалификации на Евро-2020 пробьется сборная Румынии, то именно она должна дополнить "украинскую" группу, так как наряду с Нидерландами является принимающей стороной в группе С.

Матчи группового этапа Евро-2020 сборная Украины проведет в Бухаресте и Амстердаме. Даты игр - 14, 18 и 22 июня.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября, а матчи, в которых определятся четыре последних участника Евро-2020, пройдут в марте.

Как сообщал УНИАН, ранее были сформированы все корзины жеребьевки Евро-2020.