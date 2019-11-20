Украина - в первой: сформированы корзины жеребьевки Евро-2020
После завершения группового этапа квалификации Евро-2020 стали известны составы корзин для жеребьевки финальной части турнира, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния).
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Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя плей-офф Лиги наций
Стоит отметить, что уже известно о попадании сборной Украины в группу C вместе с Нидерландами. Всего будут сформированы шесть групп по четыре команды.
Кроме того, ранее были утверждены города, в которых пройдут матчи каждой из групп:
Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан)
Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).
Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния)
Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)
Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия)
Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия)
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах по всему континенту. Финал планируется провести на "Уэмбли" в Лондоне.
УНИАН ранее cообщал о всех результатах поединков Евро-2020 19 ноября.