Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 19 ноября
19 ноября состоялось десять матчей квалификации Евро-2020 в группах C, E, G и I.
Результаты матчей
Группа C
Германия - Северная Ирландия - 6:1
Нидерланды - Эстония - 5:0
Положение команд: Германия - 21 очко (8 матчей), Нидерланды - 19 (8), Северная Ирландия - 13 (8), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (8).
Группа E
Словакия - Азербайджан - 2:0
Уэльс - Венгрия - 2:0
Положение команд: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Уэльс - 14 (8), Словакия - 13 (8), Венгрия - 12 (8), Азербайджан - 1 (8).
Группа G
Северная Македония - Израиль - 1:0
Латвия - Австрия - 1:0
Польша - Словения - 3:2
Положение команд: Польша - 25 очков (10 матчей), Австрия - 19 (10), Северная Македония - 14 (10), Словения - 14 (10), Израиль - 11 (10), Латвия - 3 (10).
Группа I
Бельгия - Кипр - 6:1
Сан-Марино - Россия - 0:5
Шотландия - Казахстан - 3:1
Положение команд: Бельгия - 30 очка (10 матчей), Россия - 24 (10), Шотландия - 15 (10), Кипр - 10 (10), Казахстан - 10 (10), Сан-Марино - 0 (10).
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 18 ноября.