Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 19 ноября

Нидерланды, Бельгия и Германия одержали разгромные победы, Польша разобралась со Словенией.

19 ноября состоялось десять матчей квалификации Евро-2020 в группах C, E, G и I. Результаты матчей Группа C Германия - Северная Ирландия - 6:1 Нидерланды - Эстония - 5:0 Положение команд: Германия - 21 очко (8 матчей), Нидерланды - 19 (8), Северная Ирландия - 13 (8), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (8). Группа E Словакия - Азербайджан - 2:0 Уэльс - Венгрия - 2:0 Положение команд: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Уэльс - 14 (8), Словакия - 13 (8), Венгрия - 12 (8), Азербайджан - 1 (8). Группа G Северная Македония - Израиль - 1:0 Латвия - Австрия - 1:0 Польша - Словения - 3:2 Положение команд: Польша - 25 очков (10 матчей), Австрия - 19 (10), Северная Македония - 14 (10), Словения - 14 (10), Израиль - 11 (10), Латвия - 3 (10). Группа I Бельгия - Кипр - 6:1 Сан-Марино - Россия - 0:5 Шотландия - Казахстан - 3:1 Положение команд: Бельгия - 30 очка (10 матчей), Россия - 24 (10), Шотландия - 15 (10), Кипр - 10 (10), Казахстан - 10 (10), Сан-Марино - 0 (10). УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 18 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter