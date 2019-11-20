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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 19 ноября

00:11, 20 ноября 2019
Футбол
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Бельгия не заметила соперника / REUTERS

Результаты матчей

Группа C

Германия - Северная Ирландия - 6:1

Нидерланды - Эстония - 5:0

Положение команд: Германия - 21 очко (8 матчей), Нидерланды - 19 (8), Северная Ирландия - 13 (8), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (8).

Группа E

Словакия - Азербайджан - 2:0

Уэльс - Венгрия - 2:0

Положение команд: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Уэльс - 14 (8), Словакия - 13 (8), Венгрия - 12 (8), Азербайджан - 1 (8).

Группа G

Северная Македония - Израиль - 1:0

Латвия - Австрия - 1:0

Польша - Словения - 3:2

Положение команд: Польша - 25 очков (10 матчей), Австрия - 19 (10), Северная Македония - 14 (10), Словения - 14 (10), Израиль - 11 (10), Латвия - 3 (10).

Группа I

Бельгия - Кипр - 6:1

Сан-Марино - Россия - 0:5

Шотландия - Казахстан - 3:1

Положение команд: Бельгия - 30 очка (10 матчей), Россия - 24 (10), Шотландия - 15 (10), Кипр - 10 (10), Казахстан - 10 (10), Сан-Марино - 0 (10).

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 18 ноября.

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Теги: #футбол#Евро-2020