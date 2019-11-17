Четыре гола де Пены помогли Динамо одержать разгромную победу в контрольном матче (видео)
15:04, 17 ноября 2019Футбол
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Киевляне во время паузы на матчи сборных обыграли "Оболонь-Бровар".
Карлос де Пена поучаствовал во всех голах команды / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" провело товарищеский матч против представителя Первой лиги "Оболонь-Бровар".
Встреча завершилась разгромной победой вице-чемпиона Украины - 5:0.
В составе "Динамо" четыре гола забил Карлос де Пена. Кроме того, уругваец отметился результативной передачей, которую отдал на Франа Соля.
"Динамо" - "Оболонь-Бровар-2" - 5:0
Голы: де Пена (20, 45, 48, 88), Соль (90)
"Динамо": Бущан, Пиварич, Кадар, Кадири, Янаков (Сирота, 46), Гармаш, Андриевский, Дуэлунд, Сидклей, де Пена, Соль.
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что ультрас "Динамо" ответили на обвинения в расизме.
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