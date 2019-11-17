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Четыре гола де Пены помогли Динамо одержать разгромную победу в контрольном матче (видео)

15:04, 17 ноября 2019
Футбол
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Карлос де Пена поучаствовал во всех голах команды / фото: ФК Динамо Киев

Встреча завершилась разгромной победой вице-чемпиона Украины - 5:0.

В составе "Динамо" четыре гола забил Карлос де Пена. Кроме того, уругваец отметился результативной передачей, которую отдал на Франа Соля.

"Динамо" - "Оболонь-Бровар-2" - 5:0

Голы: де Пена (20, 45, 48, 88), Соль (90)

"Динамо": Бущан, Пиварич, Кадар, Кадири, Янаков (Сирота, 46), Гармаш, Андриевский, Дуэлунд, Сидклей, де Пена, Соль.

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что ультрас "Динамо" ответили на обвинения в расизме.

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Теги: #Динамо#товарищеские матчи