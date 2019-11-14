"Это была акция в поддержку сов": ультрас «Динамо» об обвинении в расизме (видео)

По словам одного из ультрас «Динамо», фан-сектор имитировал звуки совы, а не обезьяны.

Один из представителей движения ультрас киевского «Динамо» Алексей «Декстер» отрицает проявление расизма в отношении темнокожих игроков «Шахтера» на матче в Харькове 10 ноября.

Об этом ультрас заявил в комментарии «ТСН».

По его словам, фан-сектор имитировал звуки совы, а не обезьяны.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам о ситуации с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Я не знаю, как вообще можно не отличить звук совы от звука обезьяны, потому что они совершенно разные», — сказал «Декстер».

10 ноября арбитр остановил футбольный матч между «Шахтером» и «Динамо», который проходил в Харькове.

Во время второго тайма арбитр увел команды в подтрибунное помещение после того, как болельщики выкрикивали оскорбления в адрес бразильских игроков «Шахтера». Матч остановили на три минуты.

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Капитан команды Тайсон показал трибунам средний палец.

После возвращения на поле арбитр показал Тайсону красную карточку.

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

На следующий день в футбольных клубах «Динамо» и «Шахтер» прокомментировали поведение болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес бразильских игроков «Шахтера» после чего арбитр остановил матч. Так, в «Шахтере» осудили поведение фанатов, а в «Динамо» утверждения о вине болельщиков назвали поспешным.

12 ноября полиция открыла уголовное производство из-за этого инцидента.