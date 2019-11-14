Знаменитый французский футболист возглавил канадский клуб (фото)
Клуб MLS "Монреаль Импэкт" объявил о назначении француза Тьерри Анри на пост главного тренера.
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Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.
Соглашение бывшего нападающего "Арсенала" с канадцами рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.
"Тренировать "Монреаль" - большая честь для меня. Я с радостью возвращаюсь в MLS, хорошо знаком с этим чемпионатом", - признался Анри.
Последним местом работы Анри был "Монако", но проявить себя там он не сумел. Также 42-летний специалист работал ассистентом сборной Бельгии с 2016-го по 2018 год.
Welcome to Montreal @ThierryHenry !— Impact de Montréal (@impactmontreal) 14 ноября 2019 г.
📰 >> https://t.co/OTLqZ2rBJo#IMFC#AllezMTLpic.twitter.com/F8Mfi5DdxC
В MLS Анри играл за "Нью-Йорк Ред Буллз" (2010-2014). Также форвард выступал за лондонский "Арсенал", "Барселону", "Монако" и "Ювентус".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" уволила главного тренера Нико Ковача.