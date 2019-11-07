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Единство и эйфория: УЕФА представил официальный мяч финальной части Евро-2020 (фото)

14:33, 07 ноября 2019
Футбол
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Новый мяч назван Uniforia / фото: uefa.com

Изделие получило название Uniforia, которое создано из двух слов unity (единство) и euphoria (эйфория). Линии на мяче символизируют мосты, которые объединяют разные части Европы и стирают границы. 

uefa.com

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Сборная Украины досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над Португалией.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника "Зари".

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Теги: #футбол#УЕФА#Евро-2020