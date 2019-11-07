Единство и эйфория: УЕФА представил официальный мяч финальной части Евро-2020 (фото)

В дизайне акцент был сделан на образ мостов.

УЕФА представил мяч, которым будут играть участники финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Изделие получило название Uniforia, которое создано из двух слов unity (единство) и euphoria (эйфория). Линии на мяче символизируют мосты, которые объединяют разные части Европы и стирают границы.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Сборная Украины досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над Португалией.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника "Зари".