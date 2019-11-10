"На пределе возможностей": Михайличенко назвал усталость причиной поражения от Шахтера

Специалист отметил, что у "горняков" было больше времени на отдых.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от донецком "Шахтера" (0:1) в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Наставника киевлян цитирует Tribuna.com.

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"Игра была эмоциональная. Буду говорить о своей команде. На мой взгляд, мы не смогли показать тот футбол, который мы хотели, в силу кадровых проблем и обстоятельств, которые у нас возникли.

Нельзя не учесть, это не оправдание, а констатация факта, что седьмой матч за три недели - многовато. При таком графике сутки на отдых – большое преимущество. Но дело не в этом даже. Понимаю прекрасно, если мы сделали две замены из-за мышечных травм, то ребята работали на пределе возможностей", - отметил Михайличенко.

Тренер киевлян не стал комментировать ситуацию с расизмом болельщиков в отношении футболистов "Шахтера".

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру отказался комментировать игру против Динамо из-за расизма.