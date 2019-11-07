"Странные две игры": Михайличенко назвал ничью с Копенгагеном потерей очков

Специалист считает, что киевляне могли побеждать в Дании.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" (1:1).

Тренера цитирует dynamo.kiev.ua.

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"Конечно, странные мы провели две игры с "Копенгагеном". Счет - одинаковый, пропущенный мяч на первых минутах - одинаковый. Но игры получились совсем разные. По своему содержанию, по рисунку. В Киеве, считаю, мы добыли одно очко, поскольку не создали столько моментов, чтобы можно было рассчитывать на победу. Но сегодня, считаю, мы потеряли два очка.

И по игре, и по нашему доминированию, и по тому, что мы создавали моменты, при этом грамотно действуя в обороне. Проводили разнообразные атаки, отлично использовали фланги, но в завершающей стадии чего-то не хватало - где-то везения, где-то - исполнительского мастерства", - отметил Михайличенко.

Также наставник киевлян подчеркнул, что до последнего не делал замены, потому что игра его устраивала:

"К ребятам никаких претензий у меня нет. Ни по отдаче, ни по тактическим построениям, ни по скоростям. А мелкие ошибки есть в любой игре. Сразу скажу, почему мы провели столь позднюю замену: в такую игру войти очень непросто, был высок градус напряжения, было много силовой борьбы. Кроме того, мы не видели, чтобы кто-то выпадал из игры".

"Копенгаген" остался лидером квартета, а "Динамо" идет вторым из-за дополнительных показателей. У обеих команд по шесть очков. В пятом туре группы B "Динамо" сыграет на выезде против "Мальме".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" - "Динамо".