Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника Зари

Дмитрий Иванисеня впервые вызван в национальную команду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисеню для подготовки к матчам против Эстонии и Сербии.

Читайте такжеШевченко огласил состав сборной Украины на ноябрьские матчи

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Для 25-летнего футболиста это дебютный вызов во взрослую сборную. В прошлом Иванисеня провел десять матчей за юношескую и молодежную национальные команды.

14 ноября в Запорожье сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.