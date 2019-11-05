Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника Зари
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисеню для подготовки к матчам против Эстонии и Сербии.
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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Для 25-летнего футболиста это дебютный вызов во взрослую сборную. В прошлом Иванисеня провел десять матчей за юношескую и молодежную национальные команды.
14 ноября в Запорожье сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.
Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Шевченко сделал татуировку с гербом и флагом Украины.