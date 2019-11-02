"Есть проблемы по качеству футболистов": президент Динамо ждет победы от команды в Кубке Украины

Игорь Суркис отметил, что победа над "Шахтером" - промежуточная задача, которая была выполнена.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис похвалил тренерский штаб Алексея Михайличенко за победу над донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины.

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Суркиса цитирует пресс-служба клуба.

"Интересный футбол. Все ждали пенальти, но ребята молодцы, дотерпели, выиграли, показали качественный футбол. За долгое время показали бойцовские качества, подкрепленные подготовкой, тренерской мыслью. "Динамо" ничем не уступало "Шахтеру". Доволен и результатом, и игрой. Особенно первым таймом, когда команда прессинговала, оставить "Шахтер" без мяча - это дорогого стоит. План на игру выполнили. Надеюсь, после такой победы команда будет прогрессировать.

Есть проблемы по качеству футболистов, не буду называть фамилии, они не выполняют то, что хочет главный тренер, в силу физических или технических возможностей. Но это должно быть доведено до автоматизма", - заявил президент.

Также владелец клуба напомнил, что успех в игре с "горняками" - не конечная цель на турнире:

"Надеюсь, что это не будет один матч, которым мы будем очень долго гордится. Задача на Кубок - победа. А такой матч, как с «Шахтером», он бы украсил любой финал. Впереди турнирная борьба".

Ранее сообщалось о том, что легионер "Динамо" раскритиковал клуб за плохую организацию.