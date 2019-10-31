Украинский форвард Селезнев забил гол в Кубке Турции

Нападающий отличился в третий раз в текущем сезоне.

Украинский форвард Евгений Селезнев отметился забитым голом за "Бурсаспор" в матче 1/32 финала Кубка Турции против "Байбурт-Груп".

В добавленное к первому тайму время Селезнев реализовал пенальти, сравняв счет во встрече.

Матч в итоге завершился победой "Бурсаспора" со счетом 2:1.

Селезнев провел на поле все 90 минут и в конце игры заработал желтую карточку.

Для Селезнева этот гол стал третьим в семи матчах за турецкий клуб. Также на счету нападающего один ассист.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник сборной Украины Евгений Шахов отметился первым результативным действием в Италии.