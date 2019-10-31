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Украинский форвард Селезнев забил гол в Кубке Турции

14:31, 31 октября 2019
Футбол
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Евгений Селезнев забил с пенальти / фото: twitter.com/bursasporsk

В добавленное к первому тайму время Селезнев реализовал пенальти, сравняв счет во встрече.

Матч в итоге завершился победой "Бурсаспора" со счетом 2:1.

Селезнев провел на поле все 90 минут и в конце игры заработал желтую карточку.

Для Селезнева этот гол стал третьим в семи матчах за турецкий клуб. Также на счету нападающего один ассист.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник сборной Украины Евгений Шахов отметился первым результативным действием в Италии.

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Теги: #Евгений Селезнев