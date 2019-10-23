Лига чемпионов: Ювентус выиграл матч за три минуты, первая победа Реала и другие результаты 22 октября
22 октября состоялось восемь матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Реал" впервые выиграл в текущем розыгрыше ЛЧ. ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" одержали разгромные победы, а Килиан Мбаппе и Рахим Стерлинг оформили хет-трики. В группе D дубль Пауло Дибалы, который забил два гола на 77-й и 79-й минутах, позволил "Ювентусу" избежать сенсационной потери очков и одержать волевую победу над "Локомотивом".
Результаты матчей
Группа А
"Галатасарай" - "Реал" - 0:1
Гол: Кроос, 18
"Брюгге" - ПСЖ - 0:5
Голы: Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61, 79, 83
Положение команд: ПСЖ - 9 очков, "Реал" - 4, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1
Группа В
"Олимпиакос" - "Бавария" - 2:3
Голы: Эль-Араби, 23, Гильерме, 79 - Левандовски, 34, 72, Толиссо, 75
"Тоттенхэм" - "Цврена Звезда" - 5:0
Голы: Кейн, 9, 72, Сон Хын Мин, 16, 44, Ламела, 57
Положение команд: "Бавария" - 9 очков, "Тоттенхэм" - 4, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1
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Группа С
"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 2:2
Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 - Ольмо, 25, Оршич, 60 (с пенальти)
"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 5:1
Голы: Агуэро, 34, 38 (с пенальти), Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (с пенальти)
Положение команд: "Манчестер Сити" - 9 очков, "Динамо" Загреб - 4, "Шахтер" - 4, "Аталанта" - 0
Группа D
"Атлетико" - "Байер" - 1:0
Гол: Мората, 78
"Ювентус" - "Локомотив" - 2:1
Голы: Дибала, 77, 79 - Ал. Миранчук, 30
Положение команд: "Атлетико" - 7 очков, "Ювентус" - 7, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0
23 октября пройдут еще восемь матчей третьего тура группового этапа ЛЧ,
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский в матче с "Ман Сити" забил свой первый гол за "Аталанту".