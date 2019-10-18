Ярмоленко стал лицом Вест Хэма в акции против расизма (фото)
19:35, 18 октября 2019Футбол
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Клуб поддержал борьбу с дискриминацией людей по цвету кожи.
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал одним из лиц "Вест Хэма" в кампании по борьбе с расизмом.
"В "Вест Хэме" нет места расизму" - гласит заявление клуба в Twitter.
There is #NoRoomforRacism anywhere at West Ham United. pic.twitter.com/0pnZnTudvY— West Ham United (@WestHam) 18 октября 2019 г.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний украинец провел семь матчей и забил три гола. Также вингер помог сборной Украины досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.
УНИАН ранее сообщал, что УЕФА отметил финт Ярмоленко в матче с Португалией.
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