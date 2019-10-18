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Ярмоленко стал лицом Вест Хэма в акции против расизма (фото)

19:35, 18 октября 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

"В "Вест Хэме" нет места расизму" - гласит заявление клуба в Twitter.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний украинец провел семь матчей и забил три гола. Также вингер помог сборной Украины досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал, что УЕФА отметил финт Ярмоленко в матче с Португалией.

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Теги: #футбол#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм