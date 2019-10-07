Конкурент для Хацкевича: Луческу захотел вернуться в Россию

Румынский специалист может оказаться в московском "Динамо".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может вернуться в Россию и возглавить московское "Динамо".

Об этом сообщил агент специалиста Аркадий Запорожану в комментарии порталу "Чемпионат".

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"Переговоры, наверное, слишком громко сказано. "Динамо" просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идет", - отметил Запорожану.

Агент добавил, что Луческу хочет вернуться в Россию, чтобы со второй попытки показать себя в РПЛ после неудачного периода в "Зените".

"Динамо" заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в "Зените", - это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за "Динамо" последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад".

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

Ранее пост главного тренера "Динамо" покинул Дмитрий Хохлов. По информации издания "Бизнес-онлайн", еще одним кандидатом на эту должность является бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

УНИАН ранее сообщал о том, что Луческу раскритиковал бывшего главного тренера "Шахтера" Фонсеку.