Лугано - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Подопечные Алексея Михайличенко во втором туре сыграют в Швейцарии.

Киевское "Динамо" 3 октября проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы. Вице-чемпион Украины на стадионе "АФГ Арена" в Санкт-Галлене сыграет против "Лугано".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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В прямом эфире матч между швейцарским и украинским клубами будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Напомним, "Динамо" стартовало в Лиге Европы с минимальной победы над "Мальме". В то же время "Лугано" набрать очки в первом туре не удалось - 0:1 с "Копенгагеном".

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис доволен прогрессом "Динамо" под руководством Алексея Михайличенкою