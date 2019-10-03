Лугано - Динамо - 0:0: онлайн матча Лиги Европы
В четверг, 3 октября, прошел поединок второго тура групповой стадии Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" на стадионе "АФГ Арена" в Санкт-Галлене играло против швейцарского "Лугано".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо.
Лига Европы, групповой этап, 2-й тур
Лугано - Динамо - 0:0
Лугано: Бауманн, Яо, Дапрела, Лаванши, Марич, Вечеи, Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Араторе (Дальмонте, 64), Карлиньос, Герндт (Холендер, 78)
Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Вербич (Де Пена, 88), Цыганков, Родригеc (Беседин, 70)
Онлайн-трансляция матча
90+3 - Финальный свисток! Матч завершился вничью - 0:0.
90+2 - Де Пена своей подачей нашел Цыганкова, но тому помешали нормально пробить головой.
90 - Три минуты добавлено ко второму тайму.
88 - Третья замена от Михайличенко. Де Пена вместо Вербича.
87 - Перекладина во второй раз в матче спасает "Динамо"! Это Марич пробил головой после подачи со штрафного.
86 - Желтая карточка для Шабанова. Откровенно фолил защитник "Динамо".
84 - Гармаш появился на поле вместо Шепелева.
80 - Шепелев! Бьет из-за пределов штрафной - Бауманн перевел мяч на угловой. "Динамо" давит в последние минуты.
78 - Третья замена у хозяев. Холендер вместо Герндта.
76 - Вербич вновь вышел на ударную позицию и целил в ближний угол, но удары не идут - мимо.
72 - "Динамо" продолжает наносить неточные удары. Теперь Вербич промахнулся с линии штрафной.
71 - Замены у обеих команд. Беседин сменил Родригеса, Кустодио вышел вместо Ловрича.
69 - "Лугано" создает момент, но Лаванши не сумел хорошо подстроиться под мяч и почти с линии вратарской запустил его куда-то очень высоко.
67 - Еще один неудачный удар от Родригеса с дистанции.
64 - Замена у "Лугано". Дальмонте вышел вместо Араторе.
63 - Родригес неточно пробил из-за пределов штрафной.
59 - По-прежнему не открыт счет в матче.
53 - Супермомент у "Динамо"! Цыганков пробивал головой с шести метров - мяч пролетел над перекладиной.
52 - Миколенко отдал на линию штрафной на Буяльского, тот отпасовал правее на Кендзеру, но поляк пробил сильно выше ворот.
47 - Шабанов пробил головой после подачи со штрафного, но прямо по центру - голкипер спокойно забрал мяч.
46 - Начался второй тайм!
45+1 - Перерыв! 0:0.
45 - Опасно! Первый по-настоящему серьезный момент у "Динамо". Сидорчук бил прицельно на исполнение, но Бауманн достал мяч из нижнего угла ворот.
40 - Буяльский пробил с дальней дистанции, но мяч срезался с ноги и полетел в сторону от ворот.
37 - "Динамо" больше владеет мячом, но острее в первом тайме атакуют хозяева.
35 - Желтую карточку у "Динамо" получил Кадар.
34 - Голкипер "Лугано" Бауманн слегка "начудил", но обошлось все для хозяев - Родригес потерял мяч, хотя мог отдать на Цыганкова.
33 - Родригес после паса Цыганкова принял мяч на линии штрафной, сделал шаг вперед и пробил мимо ворот.
32 - Классный сэйв от Бущана! Араторе сместился с фланга и пробил, но голкипер "Динамо" перевел мяч на угловой.
27 - Миколенко в касание попытался пробить из пределов штрафной, но удар не получился - не в ворота, а в гущу игроков полетел мяч.
23 - Желтая карточка. Яо предупрежден за грубый фол против Вербича.
21 - Еще один стандарт заработали киевляне, теперь угловой. Но с ударом после подачи вновь не сложилось.
17 - Вербич подал со штрафного, но замкнуть никому не удалось. Ближе всего к этому был Кендзера, но и он не добрался до мяча.
15 - Не открыт счет в дебюте матча. Моменты пока создают только хозяева.
14 - Неудачный удар от Родригеса. Мяч далеко от ворот прошел.
13 - Еще один удар от "Лугано". На этот раз неточный, да и Бущан контролировал ситуацию.
10 - Перекладина играет за "Динамо"! Бущан отбил мяч в центр штрафной, Карлиньос добивал головой, но попал в каркас ворот.
8 - Довольно опасно у ворот "Динамо", но Бущан среагировал на не самый удачный удар от Араторе. В стартовом протоколе "Динамо", к слову, в воротах был указан Бойко, однако не поле в итоге вышел Бущан. Судя по всему, Бойко травмировался на разминке.
6 - Вербич нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч попал в соперника.
3 - "Лугано" довел атаку до навеса в штрафную, после выноса от динамовцев Саббатини пытался пробить, но промахнулся по мячу.
1 - Матч начался!
Команды уже на поле, прозвучал гимн Лиги Европы.
Состав и расстановка "Динамо"
Видео тренировки "Динамо" перед матчем в Швейцарии.
Арена, на которой сыграют динамовцы.
«Kybunpark St. Gallen» за день до матчу #ЛуганоДинамоpic.twitter.com/SRornxr9B1— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 2 октября 2019 г.
В последний раз "Лугано" удавалось победить в Кубке Швейцарии еще в августе. Итог - коллектив делит последнюю строчку в турнирной таблице национального чемпионата с "Туном" после девяти туров.
В первом туре группового этапа швейцарцы встречались с "Копенгагеном", сопротивлялись, но все равно уступили - 0:1.
Лугано - Динамо: анонс матча Лиги Европы
Победная серия "Динамо" длится уже четыре матча. Более того, динамоцы сохраняют свои ворота на замке. В последних трех турах УПЛ киевляне сумели разгромить "Ворсклу" со счетом 5:0, а затем разобраться с "Мариуполем" (1:0) и спокойно победить "Днепр-1" - 2:0.
Первый матч в группе против "Мальме" получился не из простых - на жилах киевляне вырвали тогда победу - 1:0. Дисквалификаций у команды нет, а в лазарете остаются Миккель Дуэлунд, Мохаммед Кадири и Никита Бурда.