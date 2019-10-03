Лугано - Динамо - 0:0: онлайн матча Лиги Европы

Украинская команда проводила второй поединок в группе B.

В четверг, 3 октября, прошел поединок второго тура групповой стадии Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" на стадионе "АФГ Арена" в Санкт-Галлене играло против швейцарского "Лугано".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо.

Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Лугано - Динамо - 0:0

Лугано: Бауманн, Яо, Дапрела, Лаванши, Марич, Вечеи, Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Араторе (Дальмонте, 64), Карлиньос, Герндт (Холендер, 78)

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Вербич (Де Пена, 88), Цыганков, Родригеc (Беседин, 70)

Онлайн-трансляция матча

90+3 - Финальный свисток! Матч завершился вничью - 0:0.

90+2 - Де Пена своей подачей нашел Цыганкова, но тому помешали нормально пробить головой.

90 - Три минуты добавлено ко второму тайму.

88 - Третья замена от Михайличенко. Де Пена вместо Вербича.

87 - Перекладина во второй раз в матче спасает "Динамо"! Это Марич пробил головой после подачи со штрафного.

86 - Желтая карточка для Шабанова. Откровенно фолил защитник "Динамо".

84 - Гармаш появился на поле вместо Шепелева.

80 - Шепелев! Бьет из-за пределов штрафной - Бауманн перевел мяч на угловой. "Динамо" давит в последние минуты.

78 - Третья замена у хозяев. Холендер вместо Герндта.

76 - Вербич вновь вышел на ударную позицию и целил в ближний угол, но удары не идут - мимо.

72 - "Динамо" продолжает наносить неточные удары. Теперь Вербич промахнулся с линии штрафной.

71 - Замены у обеих команд. Беседин сменил Родригеса, Кустодио вышел вместо Ловрича.

69 - "Лугано" создает момент, но Лаванши не сумел хорошо подстроиться под мяч и почти с линии вратарской запустил его куда-то очень высоко.

67 - Еще один неудачный удар от Родригеса с дистанции.

64 - Замена у "Лугано". Дальмонте вышел вместо Араторе.

63 - Родригес неточно пробил из-за пределов штрафной.

59 - По-прежнему не открыт счет в матче.

53 - Супермомент у "Динамо"! Цыганков пробивал головой с шести метров - мяч пролетел над перекладиной.

52 - Миколенко отдал на линию штрафной на Буяльского, тот отпасовал правее на Кендзеру, но поляк пробил сильно выше ворот.

47 - Шабанов пробил головой после подачи со штрафного, но прямо по центру - голкипер спокойно забрал мяч.

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв! 0:0.

45 - Опасно! Первый по-настоящему серьезный момент у "Динамо". Сидорчук бил прицельно на исполнение, но Бауманн достал мяч из нижнего угла ворот.

40 - Буяльский пробил с дальней дистанции, но мяч срезался с ноги и полетел в сторону от ворот.

37 - "Динамо" больше владеет мячом, но острее в первом тайме атакуют хозяева.

35 - Желтую карточку у "Динамо" получил Кадар.

34 - Голкипер "Лугано" Бауманн слегка "начудил", но обошлось все для хозяев - Родригес потерял мяч, хотя мог отдать на Цыганкова.

33 - Родригес после паса Цыганкова принял мяч на линии штрафной, сделал шаг вперед и пробил мимо ворот.

32 - Классный сэйв от Бущана! Араторе сместился с фланга и пробил, но голкипер "Динамо" перевел мяч на угловой.

27 - Миколенко в касание попытался пробить из пределов штрафной, но удар не получился - не в ворота, а в гущу игроков полетел мяч.

23 - Желтая карточка. Яо предупрежден за грубый фол против Вербича.

21 - Еще один стандарт заработали киевляне, теперь угловой. Но с ударом после подачи вновь не сложилось.

17 - Вербич подал со штрафного, но замкнуть никому не удалось. Ближе всего к этому был Кендзера, но и он не добрался до мяча.

15 - Не открыт счет в дебюте матча. Моменты пока создают только хозяева.

14 - Неудачный удар от Родригеса. Мяч далеко от ворот прошел.

13 - Еще один удар от "Лугано". На этот раз неточный, да и Бущан контролировал ситуацию.

10 - Перекладина играет за "Динамо"! Бущан отбил мяч в центр штрафной, Карлиньос добивал головой, но попал в каркас ворот.

8 - Довольно опасно у ворот "Динамо", но Бущан среагировал на не самый удачный удар от Араторе. В стартовом протоколе "Динамо", к слову, в воротах был указан Бойко, однако не поле в итоге вышел Бущан. Судя по всему, Бойко травмировался на разминке.

6 - Вербич нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч попал в соперника.

3 - "Лугано" довел атаку до навеса в штрафную, после выноса от динамовцев Саббатини пытался пробить, но промахнулся по мячу.

1 - Матч начался!

Команды уже на поле, прозвучал гимн Лиги Европы.

Состав и расстановка "Динамо"

Видео тренировки "Динамо" перед матчем в Швейцарии.

Арена, на которой сыграют динамовцы.

В последний раз "Лугано" удавалось победить в Кубке Швейцарии еще в августе. Итог - коллектив делит последнюю строчку в турнирной таблице национального чемпионата с "Туном" после девяти туров.

В первом туре группового этапа швейцарцы встречались с "Копенгагеном", сопротивлялись, но все равно уступили - 0:1.

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Победная серия "Динамо" длится уже четыре матча. Более того, динамоцы сохраняют свои ворота на замке. В последних трех турах УПЛ киевляне сумели разгромить "Ворсклу" со счетом 5:0, а затем разобраться с "Мариуполем" (1:0) и спокойно победить "Днепр-1" - 2:0.

Первый матч в группе против "Мальме" получился не из простых - на жилах киевляне вырвали тогда победу - 1:0. Дисквалификаций у команды нет, а в лазарете остаются Миккель Дуэлунд, Мохаммед Кадири и Никита Бурда.

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