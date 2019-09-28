УПЛ: Александрия комфортно обыграла Львов

Хозяева забили по голу в каждом из таймов.

В субботу, 28 сентября, "Александрия" принимала на своем поле "Львов" в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Первый мяч на 35-й минуте на свой счет записал Банада, который воспользовался прострелом Лучкевича. В дальнейшем бронзовый призер УПЛ контролировал ситуацию на поле и не позволил сопернику создать угрозу у своих ворот.

Точку на второй добавленной минуте поставил Безбородько ударом в касание после передачи Третьякова.

"Александрия" - "Львов" - 2:0

Голы: Банада, 35, Безбородько, 90+2

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Лучкевич (Задерака, 82), Ковалец (Довгий, 68), Третьяков, Шастал (Безбородько, 57)

"Львов": Бандура, Люлька, Борзенко, Братков, Квасный, Мартан, Сабино, Пернамбуко, Богунов (Зубков, 77), Педро, Абнер (Филипе, 85)

Предупреждения: Мирошниченко, Банада, Гречишкин - Педро, Люлька

"Александрия" набрала 16 очков и временно вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ. На счету "Львова" шесть пунктов и предпоследнее место.

УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" дома уступили "Колосу".