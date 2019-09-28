Карпаты дома уступили новичку УПЛ (видео)

Львовяне потерпели поражение от "Колоса".

В субботу, 28 сентября, в девятом туре украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали на своем поле "Колос" из Ковалевки.

Гости сумели забить быстрый гол на 9-й минуте: Смирный воспользовался скидкой от партнера и расстрелял ворота Пидкивки из пределов штрафной. В середине первого тайма львовяне сравняли счет, когда Назарина подобрал мяч у чужой штрафной и нанес точный удар в угол.

Автором победного мяча еще до перерыва стал Волков, которому удалось нанести удар в касание в ближний угол ворот после передачи с правого фланга.

"Карпаты" могли спасти ничью, но на 75-й минуте Кристиан Понде не сумел реализовать пенальти.

"Карпаты" - "Колос" - 1:2

Голы: Назарина, 28 - Смирный, 9, Волков, 44

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Вакуленко, Дубинчак, Халл, Клец (Войковиц, 65), Назарина, Кириленко (Бойчук, 58), Ди Франко, Диого, Понде (Лоренцен, 77)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ориховский, Смирный (Кызылатеш, 56), Ильин (Кожушко, 81), Волков, Костышин (Рябов, 69), Нехтий

Предупреждения: Клец, Жоао Диого, Назарина, Вакуленко - Ориховский, Костышин, Парамонов, Кызылатеш, Черноморец, Нехтий

На 75-й минуте Кристиан Понде не реализовал пенальти (вратарь).

Гол СмирногоГол Назарины

Гол Волкова

Таким образом, "Колос" набрал уже 14 очков и временно вышел на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. У "Карпат" 8 пунктов и девятое место в активе.

УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" покинули Кубок Украины.