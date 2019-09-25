Кубок Украины: вылет Карпат и другие результаты третьего предварительного раунда

В борьбу на этой стадии вступили клубы УПЛ.

25 сентября состоялось девять матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины. В борьу на этой стадии вступили представители украинской Премьер-лиги.

Пять команд УПЛ уже провели свои матчи, а поединок "Мариуполя" против "Руха" перенесен на 2 октября, так как 25 сентября приазовцы проводили перенесенный матч УПЛ против "Динамо".

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"Карпаты" во втором сезоне кряду не смогли пройти в Кубке "Ингулец". Что касается других представителей УПЛ, то "Олимпик", "Днепр-1", ФК "Львов" и "Александрия" прошли дальше, причем александрийцы одержали победу дублирующим составом.

Результаты матчей

"Кремень" (Кременчуг) - "Олимпик" (Донецк) - 2:3

"Диназ" (Вышгород) - "Александрия" - 0:1 (доп. время)

"Николаев" - "Черноморец" (Одесса) - 1:0

"Буковина" (Черновцы) - ФК "Львов" - 0:2

"Минай" (Ужгород) - "Волынь" (Луцк) - 1:0

"Агробизнес" (Волочиск) - "Днепр-1" - 1:3

"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов) - 0:0 (7:6 по пенальти)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Балканы" (Заря) - 1:0

"Оболонь-Бровар" (Киев) - "Горняк-спорт" (Горишние Плавни) - 0:2 (доп. время)

"Рух" (Львов) - "Мариуполь" - состоится 02.10.

Жеребьевка 1/8 финала (с этой стадии в борьбу вступят еще шесть представителей УПЛ) пройдет 2 октября.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей восьмого тура УПЛ.