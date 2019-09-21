УПЛ: Олимпик одержал первую победу в сезоне

Подопечные Висенте Гомеса в матче аутсайдеров чемпионата Украины обыграли "Львов".

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги "Львов" принимал "Олимпик". Гости одержали минимальную победу.

Победный мяч был забит на 80-й минуте - Сергей Политыло реализовал пенальти. "Олимпик" мог выйти вперед раньше, но Матар Дийе не реализовал пенальти.

Отметим, что весь второй тайм "Львов" провел в меньшинстве. Перед перерывом с поля был удален Игорь Гончар.

"Олимпик" одержал первую победу в текущем чемпионате, набрал 5 очков и остается на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" - 6 очков и предпоследняя строчка.

"Львов" - "Олимпик" - 0:1

Гол: Политыло, 80 (с пенальти)

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Насонов, 76), Сабино, Мартан, Педро, Алваро, Шина (Квасный, 46), Ренан (Пернамбуко, 61)

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Е. Пасич, Цымбалюк, Завийский (Фабиньо, 59), Имери (Г. Пасич, 69), Политыло, Тейшейра, Дийе (Джеффри, 81)

Удаление: Гончар, 45+1 (повторное предупреждение)

На 45+2-й минуте Дийе не реализовал пенальти (мимо)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в восьмом туре УПЛ "Днепр-1" обыграл "Карпаты".