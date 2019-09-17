Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов

Чемпион Украины в первом туре группового этапа встретится с чемпионом Англии.

Донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать "Манчестер Сити". Встреча украинского и английского клубов пройдет 18 сентября на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 22.00.

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В прямом эфире в Украине транслировать матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" будет телеканал "Футбол 2".

Напомним, "Шахтер" и "Ман Сити" встретятся на групповом этапе в третий раз подряд. В сезоне 2017-2018 команды обменялись домашними победами (2:0 в Англии и 2:1 в Украине), а в прошлом сезоне "Сити" удалось разгромить "горняков" в двух матчах (3:0 и 6:0).

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Ман Сити" в Лиге чемпионов.