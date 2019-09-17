Стало известно, кто будет судить матч Шахтера и Манчестер Сити в Лиге чемпионов

УЕФА назначил арбитров на матч первого тура группового этапа.

УЕФА назначил арбитров на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, судить матч будет бригада арбитров из Португалии. Главным арбитром назначен Артур Соареш Диаш.

Помогать ему на линиях будут Руи Тавареш и Паулу Сантуш Соареш. Четвертый арбитр - Угу Филипе Мигель.

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Диаш ранее один раз уже работал на матче "Шахтера". В 2016 году португалец судил встречу 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Андерлехт", в которой "горняки" одержали победу со счетом 3:1.

Матч "Шахтер" - "Ман Сити" пройдет в Харькове 18 сентября. Начало - в 22.00. Транслировать поединок будет телеканал "Футбол 2".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" получит солидные премиальные за участие в еврокубках.