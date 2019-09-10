Один из аутсайдеров УПЛ сменил главного тренера

"Львов" возглавил известный украинский специалист Владимир Мазяр.

ПФК "Львов" объявил о назначении Владимира Мазяра на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба. Условия контракта с тренером не разглашаются.

На этом посту Мазяр сменил Богдана Блавацкого, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Отметим, что накануне Мазяр покинул пост главного тренера клуба Первой лиги "Горняк-Спорт". Ранее специалист также возглавлял казахстанский "Акжайык", украинские "Полесье", "Рух", "Верес" и "Сталь".

Напомним, после шести туров "Львов" набрал 6 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ десятое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что о назначении нового главного тренера объявили "Карпаты".