Карпаты объявили о назначении нового главного тренера

Команду принял Роман Санжар.

Новым главным тренером львовских "Карпат" стал Роман Санжар.

Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

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Прошлый наставник команды Александр Чижевский и весь его тренерский штаб покинули клуб. В штабе Санжара старшим тренером назначен Алексей Змиевский, а с вратарями будет работать Станислав Тищенко.

В новом сезоне Премьер-лиги "Карпаты" провели шесть поединков и набрали пять очков. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

С 2013-го по 2018 год Санжар успешно тренировал донецкий "Олимпик". Кроме того, девять лет специалист выступал за эту команду в качестве игрока. Львовские фанаты выступили против назначения специалиста.

УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" и "Десна" поделили очки в шестом туре УПЛ.