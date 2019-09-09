"Вышли на связь ночью": Коноплянка раскрыл подробности перехода в Шахтер
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своем переходе в донецкий "Шахтер".
Об этом Коноплянка сказал в интервью телеканалу "Футбол 1".
"Предложение было внезапное. Все быстро произошло. Ночью я уже собирался спать, и мы вышли на связь. Я выбрал этот путь, хотя были другие варианты. Но я выбрал этот. "Шахтер" - это топ-клуб", - сказал Коноплянка.
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Полузащитник также рассказал о разговоре с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым:
"Ринат Леонидович набрал меня, поговорили. Очень приятные чувства остались после этого разговора. Такой был разговор, как будто я его знаю 10 лет, приятно поговорили".
Коноплянка отметил, что перешел в "Шахтер", так как понимал, что его будут ценить в этом клубе:
"Выбрал "Шахтер" из-за стиля игры. Уже чувствую, что "Шахтер" будет меня ценить. Чувствуешь себя другим человеком, когда ты кто-то в команде. Искал вариант, чтобы клуб хотел меня видеть. Я дома, тут наши люди, которых надо радовать игрой, голами. Я здесь, чтобы поднимать кубки над головой каждый год".
Как сообщал УНИАН, ранее Коноплянка также озвучил свою цель в "Шахтере".