"О выходе на Евро говорить рано": футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Литвой (видео)

Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко и Сергей Кривцов - о победе украинской сборной.

Футболисты сборной Украины дали свои комментарии после победы над сборной Литвы (3:0) в пятом туре квалификации Евро-2020.

Полузащитник Руслан Малиновский, который отметился забитым голом, отдал должное сопернику:

"Играли против хорошей команды. Они бились, старались выиграть дома, но, я думаю, мы особо не дали им шансов. Не надо так говорить, что старшеклассники пришли сыграть с младшеклассниками. У Литвы - хорошая команда, они старались и микромоменты у них были. Мы забили быстрый мяч, что помогло нам в дальнейшем".

Малиновский также призвал не забегать вперед:

"Один шаг и мы на Евро? Подождите. Следующая Литва, потом Португалия... Давайте будем готовиться к этим играм. Еще рано говорить об этом".

Видео - Footboom.

Андрей Ярмоленко удивился количеству украинских болельщиков в Литве:

"Подъезжали к стадиону, увидели, сколько наших болельщиков, и я немного удивился. Но еще больше удивился, когда мы вышли на разминку. Смотришь на трибуну - практически все наши болельщики. Огромное им спасибо".

Защитник сборной Сергей Кривцов отметил что команде нужно работать над реализацией моментов:

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"Ожидали, что Литва не будет особо играть в открытый футбол. Пытались за счет контроля мяча вскрывать зоны, расшатывать, расширять. В конце много передач не хватало, наверное, из-за качества поля - оно слишком быстрое. Мы привыкли к траве, был искусственный газон. Но были хорошие моменты, будем работать над реализацией".

Кривцов также подчеркнул, что квалификация на чемпионат Европы для сборной Украины не закончится после второго матча с литовцами:

"Повторный матч против Литвы, думаю, многое что прояснит, но на этом наш отборочный этап не закончится".

Видео - terrikon.

Как сообщал УНИАН, ранее победу над Литвой прокомментировал также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.