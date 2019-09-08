Динамо одержало разгромную победу в товарищеском матче (видео)
19:13, 08 сентября 2019Футбол
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Киевляне обыграли представителя Второй лиги "Кристалл".
Карлос де Пена забил два гола / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" во время паузы на матчи национальных сборных в Конча-Заспе провело товарищеский матч против херсонского "Кристалла".
Киевляне одержали разгромную победу со счетом 6:0.
В составе "Динамо" дублями отметились Денис Гармаш и Карлос де Пена, еще по голу забили Фран Соль и Сергей Сидорчук.
"Динамо" - "Кристалл" - 6:0
Голы: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (71)
Полное видео матча
Ближайший официальный матч "Динамо" проведет 15 сентября, когда в рамках УПЛ будет принимать "Десну".
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в контрольном матче сыграл вничью с "Колосом".
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