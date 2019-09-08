Динамо одержало разгромную победу в товарищеском матче (видео)

Киевляне обыграли представителя Второй лиги "Кристалл".

Киевское "Динамо" во время паузы на матчи национальных сборных в Конча-Заспе провело товарищеский матч против херсонского "Кристалла".

Киевляне одержали разгромную победу со счетом 6:0.

В составе "Динамо" дублями отметились Денис Гармаш и Карлос де Пена, еще по голу забили Фран Соль и Сергей Сидорчук.

"Динамо" - "Кристалл" - 6:0

Голы: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (71)

Полное видео матча

Ближайший официальный матч "Динамо" проведет 15 сентября, когда в рамках УПЛ будет принимать "Десну".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в контрольном матче сыграл вничью с "Колосом".