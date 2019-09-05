Дебют Коноплянки и ничья: Шахтер провел контрольный матч с Колосом
13:03, 05 сентября 2019Футбол
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Клубы украинской Премьер-лиги провели спарринг во время паузы на матчи сборных.
Евгений Коноплянка провел на поле один тайм / фото: ФК Шахтер
Чемпион Украины донецкий "Шахтер" без игроков национальных сборных провел товарищеский матч против дебютанта УПЛ - "Колоса".
Встреча завершилась вничью - 1:1.
"Колос" вышел вперед благодаря точному удару со штрафного в исполнении Владимира Лысенко на 52-й минуте. "Горняки" сумели отыграться на 85-й минуте - после подачи углового отличился Назарий Муравский.
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В этой встрече в составе "горняков" дебютировал Евгений Коноплянка. Полузащитник временно покинул расположение сборной Украины и провел на поле весь первый тайм.
Напомним, после шести туров "Шахтер" лидирует в УПЛ с максимальным количеством очков. У "Колоса" - 7 очков и восьмое место.
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