Дебют Коноплянки и ничья: Шахтер провел контрольный матч с Колосом

Клубы украинской Премьер-лиги провели спарринг во время паузы на матчи сборных.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" без игроков национальных сборных провел товарищеский матч против дебютанта УПЛ - "Колоса".

Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Колос" вышел вперед благодаря точному удару со штрафного в исполнении Владимира Лысенко на 52-й минуте. "Горняки" сумели отыграться на 85-й минуте - после подачи углового отличился Назарий Муравский.

Читайте такжеКоноплянка озвучил свою цель после перехода в Шахтер

В этой встрече в составе "горняков" дебютировал Евгений Коноплянка. Полузащитник временно покинул расположение сборной Украины и провел на поле весь первый тайм.

Напомним, после шести туров "Шахтер" лидирует в УПЛ с максимальным количеством очков. У "Колоса" - 7 очков и восьмое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, почему сорвался трансфер Тайсона из "Шахтера" в "Рому".