Миллиарды на новичков: европейские клубы установили новый трансферный рекорд
16:37, 03 сентября 2019Футбол
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Клубы потратили пять миллиардов фунтов на трансферы.
Гризманн перешел из Атлетико в Барселону / фото: Barcelona FC
В Европе установлен новый трансферный рекорд - команды из топ-5 чемпионатов потратили пять миллиардов фунтов минувшим летом.
Об этом сообщает BBC.
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Клубы английской Премьер-лиги потратили 1,41 миллиарда фунтов, испанской Примеры - 1,24 миллиарда.
Кроме того, были установлены рекорды в отдельных чемпионатах - немецкой Бундеслиге (670 миллионов), итальянской Серии А (1,06 миллиарда) и французской Лиге 1 (605 миллионов).
В прошлом году европейские клубы из пятерки сильнейших чемпионатов потратили на 800 миллионов меньше.
УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал Евгения Коноплянку.
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