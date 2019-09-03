Миллиарды на новичков: европейские клубы установили новый трансферный рекорд

Клубы потратили пять миллиардов фунтов на трансферы.

В Европе установлен новый трансферный рекорд - команды из топ-5 чемпионатов потратили пять миллиардов фунтов минувшим летом.

Об этом сообщает BBC.

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Клубы английской Премьер-лиги потратили 1,41 миллиарда фунтов, испанской Примеры - 1,24 миллиарда.

Кроме того, были установлены рекорды в отдельных чемпионатах - немецкой Бундеслиге (670 миллионов), итальянской Серии А (1,06 миллиарда) и французской Лиге 1 (605 миллионов).

В прошлом году европейские клубы из пятерки сильнейших чемпионатов потратили на 800 миллионов меньше.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал Евгения Коноплянку.