цей матеріал доступний українською

Миллиарды на новичков: европейские клубы установили новый трансферный рекорд

16:37, 03 сентября 2019
Футбол
275 0
Гризманн перешел из Атлетико в Барселону / фото: Barcelona FC

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеБразильский полузащитник Шахтера перешел в португальский Спортинг

Клубы английской Премьер-лиги потратили 1,41 миллиарда фунтов, испанской Примеры - 1,24 миллиарда.

Кроме того, были установлены рекорды в отдельных чемпионатах - немецкой Бундеслиге (670 миллионов), итальянской Серии А (1,06 миллиарда) и французской Лиге 1 (605 миллионов).

В прошлом году европейские клубы из пятерки сильнейших чемпионатов потратили на 800 миллионов меньше.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" подписал Евгения Коноплянку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#трансферы