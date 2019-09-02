Коноплянка официально стал игроком Шахтера (фото)

"Горняки" усилились игроком сборной Украины.

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере полузащитника "Шальке" и сборной Украины Евгения Коноплянки.

Переход подтвердила пресс-служба "горняков".

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Клубы оформили полноценный переход Коноплянки. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года.

"Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее", - прокомментировал переход гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

В последнее время немецкий клуб пытался избавиться от украинца, однако его переход в турецкий "Бешикташ" не состоялся, а интерес со стороны итальянских команд не подтвердился. В прошлом Коноплянка также выступал за "Днепр" и "Севилью".

УНИАН ранее также сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин перешел из "Реала" в "Вальядолид".