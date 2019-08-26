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"Нужно согласовать детали": итальянская Рома ведет переговоры по трансферу лидера Шахтера

19:57, 26 августа 2019
Футбол
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Тайсон / REUTERS

Агент Диего Дорнеллес в комментарии сайту laroma24.it подтвердил факт переговоров.

"Интерес к Тайсону присутствует. Большую роль играет то, что тренером "Ромы" является Паулу Фонека. Контакты были, но еще есть детали, которые нужно согласовать. Существует вероятность, что трансфер будет осуществлен", - сказал Дорнеллес.

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По информации romanews.eu, "Шахтер" хочет выручить за своего лидера 30 миллионов евро. Однако эта цена является слишком высокой для "Ромы".

Добавим, что трансферное окно в Италии закроется 2 сентября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" близок к подписанию полузащитника "Мариуполя".

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Теги: #Шахтер#трансферы#Рома#Тайсон