ФИФА в будущем планирует внедрить арбитров-роботов

У организации есть департамент, который занимается данным вопросом.

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с внедрением роботов вместо боковых арбитров.

Об этом сообщило издание Daily Mirror.

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По информации источника в ФИФА, президент организации Джанни Инфантино является сторонником максимального использования современных технологий в футболе, поэтому на системе видеоповторов VAR данная история не кончится.

Департамент, который занимается VAR, расcматривает возможность в будущем заменить лайнсменов на роботов.

"Специальный департамент ФИФА проводит такие исследования. Будут ли боковые арбитры заменены на камеры и компьютеры для определения офсайдов и аутов? Однажды это может случиться", - заявил инсайдер журналистам.

УНИАН ранее сообщал, что звезда мирового футбола Салах выступил против VAR.