Чудеса прессинга: португальские футболисты организовали курьезный гол (видео)

Игроки "Спортинга" с помощью прессинга заставили соперника забить самому себе.

Футболисты португальского "Спортинга" U-15 сумели повести в счете в игре c "Альмейримом" уже спустя 13 секунд после начала поединка, но при этом ни разу не коснулись мяча.

Игроки "Альмейрима" разыграли мяч с центра поля и под давлением "Спортинга" постепенно довели его до своего вратаря Мануэля Пинейру. Тот вернул мяч защитнику, который был вынужден вновь отдать передачу на голкипера, но в этот раз Пинейру случайно отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, "Спортинг" без единого касания мяча сумел забить гол за первые 15 секунд поединка. Итоговый счет матча - 4:0.

13 saniyede topa dokunmadan gol atan Sporting U15 takımı :)pic.twitter.com/xMrWLQPKaw — Mertcan Bulca (@mertcanbulca) August 20, 2019

УНИАН ранее сообщал, что форвард английского клуба оригинально реализовал пенальти.