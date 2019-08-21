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Чудеса прессинга: португальские футболисты организовали курьезный гол (видео)

15:31, 21 августа 2019
Футбол
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REUTERS

Футболисты португальского "Спортинга" U-15 сумели повести в счете в игре c "Альмейримом" уже спустя 13 секунд после начала поединка, но при этом ни разу не коснулись мяча.

Игроки "Альмейрима" разыграли мяч с центра поля и под давлением "Спортинга" постепенно довели его до своего вратаря Мануэля Пинейру. Тот вернул мяч защитнику, который был вынужден вновь отдать передачу на голкипера, но в этот раз Пинейру случайно отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, "Спортинг" без единого касания мяча сумел забить гол за первые 15 секунд поединка. Итоговый счет матча - 4:0.

УНИАН ранее сообщал, что форвард английского клуба оригинально реализовал пенальти.

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Теги: #футбол#Португалия#Спортинг