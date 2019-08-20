Вразвалку: форвард английского клуба оригинально реализовал пенальти (видео)

Лайл Тэйлор из "Чарльтона" нашел необычный способ забивать с "точки".

Форвард "Чарльтона" Лайл Тэйлор оригинальным образом реализовал пенальти в матче Чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) против "Барнсли".

На 89-й минуте матча, когда "Чарльтон" уступал со счетом 1:2, Тэйлор подошел к мячу, чтобы пробить пенальти. Но вместо привычного для таких случаев разбега форвард после свистка арбитра, никуда не спеша, подошел к мячу и спокойно послал его в угол ворот.

Интересно, что Тэйлор уже не впервые забивает с пенальти таким образом.

В новом сезоне на счету Тэйлора три гола в трех матчах за "Чарльтон".

УНИАН ранее также сообщал о том, что игрок "Ман Сити" совершил феноменальное спасение ворот в матче Суперкубка Англии.