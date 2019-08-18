Александрия нанесла Заре первое поражение в сезоне (видео)

Александрийцы одержали выездную победу.

"Александрия" обыграла "Зарю" в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги. Матч прошел на "Славутич Арене" в Запорожье и завершился победой гостей со счетом 2:1.

"Александрии" удалось выйти вперед на 57-й минуте матча - Кирилл Ковалец успешно сыграл на добивании. На 75-й минуте Ковалец оформил дубль, завершив сольный проход в контратаке ударом с острого угла.

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В концовке встречи "Заря" сумела отыграть один мяч - Богдан Леднев забил со штрафного.

"Заря" потерпела первое поражение в текущем сезоне под руководством Виктора Скрипника.

У луганчан в активе 7 очков, в турнирной таблице УПЛ они пока остаются на втором месте. "Александрия" набрала 6 очков и поднялась на шестое место.

"Заря" - "Александрия" - 1:2

Голы: Леднев, 88 - Ковалец, 57, 75

"Заря": Шевченко, Тымчик, Чеберко, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Кабаев (Будковский, 65), Юрченко, Хомченовский (Леднев, 71), Громов (Русин, 65).

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Шендрик, Лучкевич (Задерака, 70), Ковалец (Довгий, 85), Гречишкин, Банада, Мирошниченко, Третьяков, Безбородько (Ситало, 46)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в четвертом туре УПЛ "Десна" и "Колос" сыграли вничью.