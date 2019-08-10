Шахтер предложил травмированному футболисту расторгнуть контракт

Донецкий клуб готов выплатить Максиму Малышеву компенсацию.

Донецкий "Шахтер" хочет расторгнуть контракт с полузащитником Максимом Малышевым.

Об этом в эфире программы "Футбольный формат" рассказал телеведущий Андрей Малиновский.

По его словам, руководство "Шахтера" предложило Малышеву расторгнуть контракт и при этом выплатить зарплату, которая полагается футболисту за оставшиеся два года по соглашению.

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По словам Малиновского, сам Малышев хочет вернуться на поле и бороться за место в составе "Шахтера".

На данный момент Малышев восстанавливается после травмы, полученной в июне. В сезоне сезоне 2018-2019 из-за травм полузащитник провел на поле только четыре матча и в общей сложности 28 минут. Ранее футболист также был травмирован с осени 2017 года по весну 2018-го.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий "Шахтера" перешел в турецкий клуб.