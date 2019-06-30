Футболист Шахтера получил очередную серьезную травму (фото)
10:29, 30 июня 2019Футбол
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Полузащитник Максим Малышев, который пропустил почти весь прошлый сезон, вновь попал в больницу.
Максим Малышев травмировался в межсезонье / фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев получил очередную травму и перенес операцию.
Об этом Малышев сообщил в Instagram.
Футболист добавил фото из больницы, на котором лежит с перебинтованной ногой.
"Поборемся еще, спасибо за поддержку", - подписал снимок Малышев.
"Шахтер" пока официально не комментировал травму футболиста. Судя по всему, Малышев получил ее на предсезонном сборе "горняков".
Отметим, что из-за травмы в прошлом сезоне украинский полузащитник провел за "Шахтер" только четыре матча. Ранее футболист также находился в лазарете с осени 2017 года по весну 2018-го.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в "Шахтер" вернется нападающий из чемпионата Испании.
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