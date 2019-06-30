Футболист Шахтера получил очередную серьезную травму (фото)

Полузащитник Максим Малышев, который пропустил почти весь прошлый сезон, вновь попал в больницу.

Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев получил очередную травму и перенес операцию.

Об этом Малышев сообщил в Instagram.

Футболист добавил фото из больницы, на котором лежит с перебинтованной ногой.

"Поборемся еще, спасибо за поддержку", - подписал снимок Малышев.

"Шахтер" пока официально не комментировал травму футболиста. Судя по всему, Малышев получил ее на предсезонном сборе "горняков".

Отметим, что из-за травмы в прошлом сезоне украинский полузащитник провел за "Шахтер" только четыре матча. Ранее футболист также находился в лазарете с осени 2017 года по весну 2018-го.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в "Шахтер" вернется нападающий из чемпионата Испании.