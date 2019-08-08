Еще один украинский клуб стартует в еврокубках: анонс матча Мариуполь - АЗ

Мариупольцы будут принимать нидерландский клуб в Одессе.

8 августа на стадионе "Черноморец" в Одессе пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между "Мариуполем" и АЗ.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Мариуполь - АЗ.

Начало встречи - в 20.00.

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"Мариуполь"

По итогам прошлого сезона "Мариуполь" занял высокое четвертое место в украинской Премьер-лиге и во второй раз подряд пробился в квалификацию Лиги Европы.

В прошлом году подопечные Александра Бабича задержались в Европе ненадолго. Тогда приазовцы стартовали со второго раунда квалификации и сумели в дополнительное время пройти шведский "Юргорден". Однако уже на следующей стадии "Мариуполь" вылетел от французского "Бордо" (2:5 по сумме двух встреч).

В текущем сезоне "Мариуполь" стартовал неоднозначно. В рамках УПЛ команда сперва проиграла новичку чемпионата "Колосу" (1:2), но затем на своем поле обыграла бронзового призера минувшего первенства "Александрию" (2:1).

Перед матчами против АЗ состав "Мариуполя" пополнил Вячеслав Танковский, который перешел в команду на правах аренды из "Шахтера".

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АЗ

Нидерландский "АЗ Алкмаар" год назад также играл в квалификации Лиги Европы, и не сумел пройти второй раунд. Команда оступилась в противостоянии с казахстанским "Кайратом" (2:3 по сумме двух встреч).

Чемпионат Нидерландов в прошлом сезоне команда завершила на четвертой строчке.

В новом сезоне АЗ также пришлось стартовать в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где соперником команды был шведский "Хеккен". Подопечные Арне Слота эту дуэль завершили с общим счетом 3:0 (0:0 и 3:0).

Перед встречей с "Мариуполем" АЗ стартовал в чемпионате Нидерландов. Команда на своем поле одержала уверенную победу в матче против "Фортуны" (4:0).

Стоит отметить, что незадолго до матчей с "Мариуполем" АЗ продал в московский "Спартак" своего ведущего полузащитника Гуса Тиля.

Травмы

У "Мариуполя" участие в матче не смогут принять травмированные форвард Руслан Фомин, а также защитники Сергей Яворский и Виктор Корниенко.

Ориентировочные составы

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Полегенько, Федорчук, Мишнев, Чех, Чурко, Вакула, Кащук

АЗ: Бизот, Вейндал, Вейтенс, Влаар, Хацидиакос, Копмейнерс, Мидтшо, Класи, Идрисси, Стенгс, Боаду.

Слова перед матчем

Александр Бабич, главный тренер "Мариуполя":

"Нас ждет сложный, но интересный матч. Мы рады играть в Лиге Европы. АЗ - это команда, которая играет в хороший скоростной футбол. Мы ожидаем, что будет интересный футбол. Это будет игра тактик. Думаю, будут и моменты, и хорошие эмоции, которые порадуют зрителей. Легко не будет ни нам, ни сопернику".

Арбитр

Судить встречу будет бригада арбитров из Дании. Главный судья - Микаэль Тюкгаард.