Мариуполь - АЗ: где смотреть матч Лиги Европы

Мариупольский клуб начинает свой путь в квалификации еврокубка.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" 8 августа будет принимать нидерландский клуб АЗ. Встреча пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В Украине в прямом эфире транслировать матч "Мариуполь" - АЗ будет телеканал "Футбол 1". За полчаса до начала встречи эксперты в студии оценят шансы команд.

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Напомним, "Мариуполь" начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. В то же время АЗ уже прошел шведский "Хеккен" во втором раунде (0:0 и 3:0).

Перед матчем Лиги Европы обе команды провели поединки в своих национальных первенствах. "Мариуполь" на своем поле обыграл "Александрию" (2:1), а АЗ разгромил "Фортуну" (4:0).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Мариуполь" и "Заря" узнали возможных соперников по раунду плей-офф квалификации ЛЕ.