Мариуполь - АЗ - 0:0: онлайн матча Лиги Европы

Мариупольский клуб стартовал в еврокубке.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" 8 августа принимал нидерландский клуб АЗ. Встреча прошла на стадионе "Черноморец" в Одессе.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Мариуполь - АЗ.

Лига Европы, квалификация, третий раунд

Мариуполь - АЗ - 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Горбунов (Дава, 76), Быков, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Чех (Танковский, 63), Вакула, Мишнев, Чурко, Тищенко (Кирюханцев, 86)

АЗ: Бизот, Влаар, Вейндал, Свенссон (Сугавара, 80), Аувеян, Мидтше (Гудмундссон, 87), Стенгс, Копмейнерс, Вейтенс (Класи, 73), Боаду, Идрисси

Онлайн трансляция матча

90+4 - Финальный свисток! Матч завершился со счетом 0:0.

90+3 - Полегенько предупрежден.

89 - Мишнев отдал на Вакулу, тот пробивал почти от угла штрафной и не попал.

88 - Кирюханцев прошел двоих соперников и в итоге заработал угловой.

87 - И у АЗ замена. Гудмундссон поменял Мидтше.

86 - Замена. Кирюханцев вместо Тищенко.

83 - Худжамов не с первой попытки, но все же накрыл мяч после очередного удара Стенгса.

81 - Момент! И вновь у ворот "Мариуполя". Боаду опасно пробивал в дальний, но мяч пролетел рядом со штангой.

80 - У АЗ Сугавара поменял Свенссона.

76 - Дава вышел у Мариуполя вместо Горбунова.

75 - Контратаку провел "Мариуполь", но Танковский пробил по центру - Бизот забрал мяч в руки.

74 - И снова Худжамов! Среагировал на дальний удар Вейндала голкипер.

73 - Класи вместо Вейтенса вышел у АЗ.

70 - Стенгс приблизился к штрафной и бил под перекладину - Худжамов перевел мяч на угловой.

68 - Сохраняется 0:0 на табло, но преимущество АЗ становится все ощутимей.

66 - Боаду каких-то сантиметров не хватило, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку после прострела с фланга.

65 - Перекладина! Худжамов среагировал на дальний удар Аувеяна, от рук голкипера мяч зацепил перекладину и улетел на угловой.

63 - Первая замена в матче. Танковский вышел вместо Чеха.

62 - Забили гости, но с нарушением правил. Не засчитан гол. Боаду подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в сетку.

59 - Боаду получил желтую карточку за грубый фол.

58 - Аувеян метров с семи замыкал прострельную передачу, но промахнулся.

54 - Опасно у ворот "Мариуполя"! Худжамов спасает украинскую команду после удара головой с близкого расстояния.

53 - Стенгс пробил из-за пределов штрафной - Худжамов среагировал на неприятный удар.

47 - Мишневу совсем немного не хватило, чтобы замкнуть передачу Тищенко.

46 - Начался второй тайм!

45 - Перерыв! 0:0.

42 - Сантиметров не хватило Баду, чтобы дотянуться до подачи справа и с нескольких метров переправить мяч в сетку.

40 - Момент у АЗ. Аувеян довольно опасно пробил со штрафного - мяч попал в спину Быкова, после чего пролетел рядом со штангой.

37 - Горбунов - один из самых активных в составе Мариуполя. Вновь через него строилась атака хозяев, но прострел в штрафную у Сергея получился неточным.

34 - Дальний удар от Копмейнерса - никаких проблем для Худжамова.

32 - Хорошо развивалась атака мариупольцев, но Горбунов забрался в небольшой офсайд.

26 - И еще один "горчичник". Теперь уже у "Мариуполя" Чех предупрежден.

25 - Желтая карточка. Свенссон сбил Вакулу.

22 - Мариупольцы довели свою атаку до удара, но Горбунов метров с четырнадцати отправил мяч выше цели.

18 - Опасно! Стенгс бил на силу из центра штрафной - Худжамов благодаря блестящему сэйву спас "Мариуполь".

17 - И еще один неточный удар от АЗ. На этот раз Стенгс не попал в створ из-за пределов штрафной.

16 - Аувеян пробил издали, но промахнулся.

15 - АЗ основательно взял мяч под контроль. Сейчас одну атаку за другой пытаются проводить гости.

10 - Довольно опасно было у ворот "Мариуполя", Чех в штрафной случайно отдал пас на Идрисси, но тот своим прострелом заработал только угловой.

7 - Горбунов слева прострелил в штрафную на Тищенко, но тот не сумел нанести хороший удар - мяч оказался в руках у вратаря.

4 - Без штрафных пока играют команды. АЗ чуть больше владеет мячом в дебюте.

1 - Матч начался!

Состав "Мариуполя" и расстановка команды

Мариупольцы уже на стадионе

Мариуполь - АЗ: анонс матча Лиги Европы

"Мариуполь" проведет свой первый поединок в квалификации турнира. В то же время АЗ уже прошел шведский "Хеккен" во втором раунде (0:0 и 3:0).

Перед матчем Лиги Европы обе команды провели поединки в своих национальных первенствах. "Мариуполь" на своем поле обыграл "Александрию" (2:1), а АЗ разгромил "Фортуну" (4:0).

В прошлом сезоне подопечные Александра Бабича в третьем раунде ЛЕ встречались с французским "Бордо" и потерпели два поражения - 1:3 и 1:2.