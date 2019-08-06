Мариуполь - АЗ: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Моряки" стартуют в квалификации еврокубка.

В четверг, 8 августа, на стадионе "Черноморец" в Одессе пройдет первый матч "Мариуполя" и нидерландского АЗ в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы.

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Мариупольцы проведут первый международный матч в новом сезоне, а АЗ стартовал еще на прошлой стадии квалификации, где прошел шведский "Хеккен" - 0:0 и 3:0.

Букмекеры считают, что "Мариуполю" будет весьма сложно обыграть соперника даже в родных стенах.

На победу украинцев в первой игре аналитики дают коэффициент 4,10, на ничейный результат - 3,60, а на гостевой триумф команды из Нидерландов - 1,87.

Что касается шансов команд на выход в плей-офф квалификации, то эксперты не сомневаются в АЗ - 1,24 против 4,10 на проход "Мариуполя".

Поединок "Мариуполь" - АЗ в четверг, 8 августа, в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало - в 20:00.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, с кем "Мариуполь" может встретиться в плей-офф квалификации Лиги Европы.